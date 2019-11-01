Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Эксперт банка в Омске. Это кредитное учреждение является участником системы страхования вкладов. Лицензия была ..

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Эксперт банка" в Омске. Это кредитное учреждение является участником системы страхования вкладов.Лицензия была отозвана с 1 ноября 2019 года.Согласно сообщению, опубликованному на сайте регулятора, уставный капитал организации составлял 1,16 миллиарда рублей, сообщает