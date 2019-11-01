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<a href="https://33live.ru/novosti/01-11-2019-chlenov-mariinskogo-teatra-gospitalizirovali-v-moskve-s-simptomami-otravleniya.html" target="_blank">Членов Мариинского театра госпитализировали в Москве с симптомами отравления</a> - По предварительным данным, члены труппы пожаловались на боли в животе и рвоту сразу после выступления на одной из площадок в Москве. Пострадавших увезли в больницу прямо из-за кулис. Как передает Life, за медицинской помощью обратились 13 человек, из них пять взрослых и один ребенок были госпитализированы. Семь человек от госпитализации отказались.