По предварительным данным, члены труппы пожаловались на боли в животе и рвоту сразу после выступления на одной из площадок в Москве. Пострадавших увезли в больницу прямо из-за кулис.
Как передает Life, за медицинской помощью обратились 13 человек, из них пять взрослых и один ребенок были госпитализированы. Семь человек от госпитализации отказались.
По предварительным данным, члены труппы пожаловались на боли в животе и рвоту сразу после выступления на одной из площадок в Москве. Пострадавших увезли в больницу прямо из-за кулис.
Как передает , за медицинской помощью обратились 13 человек, из них пять взрослых и один ребенок были госпитализированы. Семь человек от госпитализации отказались.