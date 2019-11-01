Призыв президента Украины Владимира Зеленского к бизнесу вкладываться в восстановление Донбасса, кажется, ушел в пустоту. На предложение главы государства откликнулся только один предприниматель, сообщают СМИ.

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к бизнесу вкладываться в восстановление Донбасса, кажется, ушел в пустоту. На предложение главы государства откликнулся только один предприниматель, сообщают СМИ.О необходимости восстановить разрушенную инфраструктуруДонбасса Владимир Зеленский объявил в ходе недавнего инвестиционного форума вМариуполе. Как отмечает интернет-портал "Дело", на призыв президентаоткликнулся крупный украинский бизнесмен Александр Ярославский. Он объявил, чтоготов построить новый аэропорт в Донецке за 100 миллионов долларов.Заявление предпринимателя говорит о том, что в странеостались люди, готовые восстанавливать инфраструктуру после окончания войны,цитирует портал политолога Владимира Фесенко. Других инвесторов воззваниеЗеленского не тронуло.По словам Ярославского, он может заняться восстановлениемаэропорта, если будут созданы необходимые условия. "Я готов заняться этимпроектом, применить в рамках восстановления Донбасса опыт моей компании построительству и эксплуатации аэропортов”, – цитирует предпринимателя телеканала"112 Украина".Пользователи Сети поиронизировали над неловкой ситуацией." призвал бизнес скинуться на восстановление Донбасса.Откликнулся только один. Предприниматели как бы ответили: "Да пошел ты,Вова". А что еще мог ожидать президент, который вместо мира ведетзадушевные беседы с нациками у костра?" – написал блогер с никомКремлевский Связной.В СМИ пишут, что Зеленский призвал бизнесменов скинуться на восстановление Донбасса. Откликнулся только один. Предприниматели как бы ответили: "Да пошел ты, Вова". А что еще мог ожидать президент, который который вместо мира ведет задушевные беседы с нациками у костра?— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay)В ходе инвестиционного форума в Мариуполеобъявил о запуске фонда партнерской поддержки для восстановления Донбасса.Власти страны представили потенциальным инвесторам сотни проектов.