Призыв президента Украины Владимира Зеленского к бизнесу вкладываться в восстановление Донбасса, кажется, ушел в пустоту. На предложение главы государства откликнулся только один предприниматель, сообщают СМИ.
Призыв президента Украины Владимира Зеленского к бизнесу вкладываться в восстановление Донбасса, кажется, ушел в пустоту. На предложение главы государства откликнулся только один предприниматель, сообщают СМИ.
О необходимости восстановить разрушенную инфраструктуру
Донбасса Владимир Зеленский объявил в ходе недавнего инвестиционного форума в
Мариуполе. Как отмечает интернет-портал "Дело", на призыв президента
откликнулся крупный украинский бизнесмен Александр Ярославский. Он объявил, что
готов построить новый аэропорт в Донецке за 100 миллионов долларов.
Заявление предпринимателя говорит о том, что в стране
остались люди, готовые восстанавливать инфраструктуру после окончания войны,
цитирует портал политолога Владимира Фесенко. Других инвесторов воззвание
Зеленского не тронуло.
По словам Ярославского, он может заняться восстановлением
аэропорта, если будут созданы необходимые условия. "Я готов заняться этим
проектом, применить в рамках восстановления Донбасса опыт моей компании по
строительству и эксплуатации аэропортов”, – цитирует предпринимателя телеканала
"112 Украина".
Пользователи Сети поиронизировали над неловкой ситуацией.
" призвал бизнес скинуться на восстановление Донбасса.
Откликнулся только один. Предприниматели как бы ответили: "Да пошел ты,
Вова". А что еще мог ожидать президент, который вместо мира ведет
задушевные беседы с нациками у костра?" – написал блогер с ником
Кремлевский Связной.
В СМИ пишут, что Зеленский призвал бизнесменов скинуться на восстановление Донбасса. Откликнулся только один. Предприниматели как бы ответили: "Да пошел ты, Вова". А что еще мог ожидать президент, который который вместо мира ведет задушевные беседы с нациками у костра?
— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay)
В ходе инвестиционного форума в Мариуполе
объявил о запуске фонда партнерской поддержки для восстановления Донбасса.
Власти страны представили потенциальным инвесторам сотни проектов.