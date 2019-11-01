Ольга Бузова любит и умеет эпатировать публику, однако в этот раз поклонники чуть ли не попадали с ног, увидев хрупкую девушку в непривычном образе. Так певица с легкостью перевоплотилась в Джокера.

Ольга Бузова любит и умеет эпатировать публику, однако в этот раз поклонники чуть ли не попадали с ног, увидев хрупкую девушку в непривычном образе. Так певица с легкостью перевоплотилась в Джокера.Любопытным видео артистка поделилась на личной странице в социальной сети "Инстаграм". На нем она в полном гриме и костюме пытается с помощью артистизма обернуться сумасшедшим убийцей. Напомним, что в фильме Джокер представлен именно таким персонажем – хладнокровным душевнобольным киллером.Ольга лихо отплясывает невообразимый танец, больше похожий на "джигу-дрыгу" Шляпника из "Алисы в стране чудес". Кроме того, она изображает безумный смех популярного героя из комиксов.Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИВадим Манукян не удержался и прокомментировал увиденное."Ольга нашла свой образ! Я считаю, что ей не стоит стирать грим Джокера и в таком виде выступать перед публикой. Редко удается достичь такого сходства между маской и сущностью человека. Бузовой это удалось!", – высказался Манукян. Он отметил, что такое амплуа Бузовой очень подходит. Кроме того, эксперт добавил, что именно в этом образе артистка сможет по-настоящему поразить поклонников на своих концертах."Думаю, что в Джокера она перевоплотились далеко не случайно! Если она последует моему совету, то на концертах ее ждет настоящий фурор. Даже петь будет не обязательно! Она там выдаст этот танец Джокера с его диким смехом и все, можно считать шоу состоявшимся", – подытожил Вадим.31 Окт 2019 в 12:23 PDTВпрочем, мало кто разделил его оптимизм. В комментариях на Ольгу высыпали целый ушат помоев. Пользователи буквально оплевали знаменитость после такого выступления.