Депутату Верховной рады до слез обидно. Анна Скороход расплакалась на заседании, где обсуждали раздел газотранспортной системы Украины.

Депутату Верховной рады до слез обидно. Анна Скороход расплакалась на заседании, где обсуждали раздел газотранспортной системы Украины.Для продления контракта с Россией нужно создать условия, которые отвечают правилам Европы. Проще говоря, газовой логистикой должна заниматься не одна, а несколько компаний.Депутат от президентской партии внесла свои поправки, сообщает телеканал "Россия 24". Коллеги не захотели их рассмотреть, а потом посоветовали вообще их не подавать.Реакция дамы-депутата оказалась эмоциональной. Но это не помогло, ее предложения в итоге не приняли, а сам проект закона одобрили во втором чтении.