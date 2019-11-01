Главный тренер московского Спартака Доменико Тедеско после матча 1/8 финала Кубка России против Ростова рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть соперника.

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после матча 1/8 финала Кубка России против "Ростова" рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть соперника."Первый тайм сыграли очень терпеливо, ждали своего момента, чтобы взломать зоны. К счастью, это удалось. "Ростов" глубоко оборонялся. Мы счастливы, что смогли выйти дальше. Наши ребята – молодцы", – приводит слова наставника красно-белых РИА Новости.Напомним, что "Спартак" на свое поле обыграл "Ростов" со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Кубка России, где встретится с ЦСКА.