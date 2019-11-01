После убийства шестилетнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре депутаты Госдумы ускорят работу над законопроектом, который усиливает требования в частным охранным предприятиям. Эти требования касаются подготовки и квалификации сотрудников ЧОПов, охраняющих школы, детские сады и места массового пребывания людей, пояснил глава комитета по безопасности и противодействия коррупции Василий Пискарев.

После убийства шестилетнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре депутаты Госдумы ускорят работу над законопроектом, который усиливает требования в частным охранным предприятиям. Эти требования касаются подготовки и квалификации сотрудников ЧОПов, охраняющих школы, детские сады и места массового пребывания людей, пояснил глава думского комитета по безопасности и противодействия коррупции Василий Пискарев.Требования должны быть максимально строгими, действующие сотрудники ЧОПов должны пройти переаттестацию под контролем соответствующих подразделений Росгвардии, подчеркнул Пискарев, в прошлом — первый зампредседателя Следственного комитета России. Подготовленный депутатами проект федерального закона "О частной охранной деятельности" проходит согласования, сообщает ТАСС. Пискарев надеется, что скоро он будет готов для внесения в Думу.Убийство ребенка произошло 31 октября в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре. 36-летний пьяный мужчина с криками "Сатана!" ворвался в спальню детсада и нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Он нес бессвязный бред и объяснить свои действия не мог. Якобы он прочитал в книге заклинание на вечную жизнь, а чтобы оно сбылось, убил ребенка.Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 ("Убийство малолетнего"). Когда убийца протрезвел, он произнес: "Не сбылось, тюрьма". О Денисе Поздееве известно, что он лечился от наркотической и алкогольной зависимости. Проверяется информация, состоял ли он на учете психдиспансере.Возбуждены также уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" в отношении сотрудников ЧОП и руководства детского сада.К месту трагедии жители города приносят цветы и игрушки."Сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку", — пояснил губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский, как злоумышленник попал на территорию детского сада.Губернатор поручил провести проверку во всех детских учреждениях автономного округа.