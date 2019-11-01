В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП с участием Hyundai Solaris и грузовика Daf произошло накануне вечером на улица Сквозная в Уфе. За рулем легковушки находился 43-летний житель Альшеевского района, ..

В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП с участием Hyundai Solaris и грузовика Daf произошло накануне вечером на улица Сквозная в Уфе. За рулем легковушки находился 43-летний житель Альшеевского района, а большегрузом управлял 26-летний уфимец.По данным , от столкновения с грузовиком автомобиль был очень сильно искорежен. В результате аварии от полученных травм скончались водитель Hyundai и его 33-летний пассажир.