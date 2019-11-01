Актер Никита Джигурда пожаловался на проблемы со здоровьем.
По словам знаменитости, у него случился удар из-за разборок с телеведущим
Андреем Малаховым.
Актер Никита Джигурда пожаловался на проблемы со здоровьем.
По словам знаменитости, у него случился удар из-за разборок с телеведущим
Андреем Малаховым.
Джигурда рассказал, что после серии фейковых новостей,
которые порочили честь и достоинство его лично и его семьи, перенес
микроинсульт. Никита утверждает, что грязь в СМИ распространяет шоумен Андрей
Малахов.
Сейчас артист чувствует
себя хорошо. Он полностью восстановился. Теперь Джигурда готов выйти на ринг и
сразиться с обидевшим его телеведущим. Напомним, Андрей младше Никиты на 11
лет.
"Теперь он может дать волю своей молодой силе и удали,
законно доказав свою позицию. Я же, желая остановить или хотя бы уменьшить
оскорбляющую нормальных людей малахОвщину, в международный праздник Хеллоуина
вызываю Андрея Малахова на дуэль, и сочту его трусом и слюнтяем, если он от нее
откажется! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим.
ред.)" – написал Никита Джигурда в личном "Инстаграм".
Интересно, что в своих постах в той же соцсети артист отмечает,
что Малахов, прикрываясь маской добра, творит зло, называет телеведущего "извращенцем
в белых одеждах". Никита уверен, что его обидчик в скором времени
получит, если уже не получил, "кармический бумеранг".
Как оказалось, Никита Джигурда взъелся на Андрея Малахова после
выхода в эфир трех серий ток-шоу телеведущего. Выпуски были посвящены артисту и
его борьбе за наследство бизнес-леди Людмилы Браташ, заметим, что съемки
проходили без участия актера или его представителя.
"Распространили на весь мир ложь и клевету в адрес нашей
семьи, а потом их подчиненные оборвали телефоны, приглашая нас дать
опровержение и обещая, что Андрей МалахОв извинится и покажет все документы, доказывающие
нашу невиновность! Я согласился сниматься бесплатно с условием, что дадут в
эфир документальные подтверждения нашей невиновности и правоты!" – рассказал
ранее .
В итоге, по словам актера, его и его жену Ирину
Анисину в студии Андрея Малахова облили помоями. Более того, как утверждает
артист, у его супруги, из-за того эпизода случился выкидыш.
"После этого инцидента и
поданых нами заявлений в полицию – перед предстоящим судом по нашему с Мариной
иску, руководство первого канала приняло решение об увольнении всей команды
МалахОва во главе с редактором Натальей Галькович и перевода их на канал "Россия
1", – делился .