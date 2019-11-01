Актер Никита Джигурда пожаловался на проблемы со здоровьем. По словам знаменитости, у него случился удар из-за разборок с телеведущим Андреем Малаховым.

Актер Никита Джигурда пожаловался на проблемы со здоровьем.По словам знаменитости, у него случился удар из-за разборок с телеведущимАндреем Малаховым.Джигурда рассказал, что после серии фейковых новостей,которые порочили честь и достоинство его лично и его семьи, перенесмикроинсульт. Никита утверждает, что грязь в СМИ распространяет шоумен АндрейМалахов.Сейчас артист чувствуетсебя хорошо. Он полностью восстановился. Теперь Джигурда готов выйти на ринг исразиться с обидевшим его телеведущим. Напомним, Андрей младше Никиты на 11лет."Теперь он может дать волю своей молодой силе и удали,законно доказав свою позицию. Я же, желая остановить или хотя бы уменьшитьоскорбляющую нормальных людей малахОвщину, в международный праздник Хеллоуинавызываю Андрея Малахова на дуэль, и сочту его трусом и слюнтяем, если он от нееоткажется! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим.ред.)" – написал Никита Джигурда в личном "Инстаграм".Интересно, что в своих постах в той же соцсети артист отмечает,что Малахов, прикрываясь маской добра, творит зло, называет телеведущего "извращенцемв белых одеждах". Никита уверен, что его обидчик в скором времениполучит, если уже не получил, "кармический бумеранг".Как оказалось, Никита Джигурда взъелся на Андрея Малахова послевыхода в эфир трех серий ток-шоу телеведущего. Выпуски были посвящены артисту иего борьбе за наследство бизнес-леди Людмилы Браташ, заметим, что съемкипроходили без участия актера или его представителя."Распространили на весь мир ложь и клевету в адрес нашейсемьи, а потом их подчиненные оборвали телефоны, приглашая нас датьопровержение и обещая, что Андрей МалахОв извинится и покажет все документы, доказывающиенашу невиновность! Я согласился сниматься бесплатно с условием, что дадут вэфир документальные подтверждения нашей невиновности и правоты!" – рассказалранее .В итоге, по словам актера, его и его жену ИринуАнисину в студии Андрея Малахова облили помоями. Более того, как утверждаетартист, у его супруги, из-за того эпизода случился выкидыш."После этого инцидента иподаных нами заявлений в полицию – перед предстоящим судом по нашему с Маринойиску, руководство первого канала приняло решение об увольнении всей командыМалахОва во главе с редактором Натальей Галькович и перевода их на канал "Россия1", – делился .