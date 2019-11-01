Блестящие герои авантюрного века возвратили зрителей телеканала Россия в эпоху, когда судьба государства зависела от решений одного человека. В эфире прошел показ сериала Екатерина. Самозванцы. Все яркие звезды сериала соберутся в программе Привет, Андрей! 2 ноября в 18 часов.

Блестящие герои авантюрного века возвратили зрителей телеканала "Россия" в эпоху, когда судьба государства зависела от решений одного человека. В эфире прошел показ сериала "Екатерина. Самозванцы". Все яркие звезды сериала соберутся в программе "Привет, Андрей!" 2 ноября в 18 часов.В продолжении киносаги о судьбе яркой и независимой женщины на российском престоле играли Марина Александрова, Павел Табаков, Сергей Колтаков, Михаил Горевой, Владимир Яглыч и многие другие. Теперь настало время из их уст узнать, кто, по их версии, достоин трона, а кто самозванец. Все тайны дворцовых переворотов и весь состав фильма "Екатерина. Самозванцы" – в шоу Андрея Малахова. Не пропустите субботний эфир.