Еще больше полусотни книг попали под запрет на Украине. Госкомитет страны по телерадиовещанию нашел в них признаки пропаганды государства-агрессора.

Еще больше полусотни книг попали под запрет на Украине. Госкомитет страны по телерадиовещанию нашел в них признаки пропаганды государства-агрессора.Что интересно — речь не о русской классике или политическом романе. В черном списке оказались книги по психологии, а также произведения известного индийского мистика и философа. Здесь чиновникам-цензорам не понравилось содержание предисловий.Всего за два года Киев запретил ввозить из России больше миллиона изданий, напоминает телеканал "Россия 24".