Олимпийская чемпионка Алина Загитова решила отомстить своей сопернице. Для показательных выступлений девушка подготовила мощную программу, которая не оставит шансов противнице.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова решила отомстить своей сопернице. Для показательных выступлений девушка подготовила мощную программу, которая не оставит шансов противнице.Историей будущего номера Алина поделилась с журналистами. Фигуристка рассказала, что он будет посвящен покойной матери хореографа Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой. Женщина скончалась29 августа на 72-м году своей жизни."Такой программы у меня точно еще не было, такой личной. Она посвященамаме Даниила Марковича, нашему любимому хореографу Людмиле БорисовнеШалашовой, которая работала со мной долгое время, готовила меня кОлимпиаде", – слова Загитовой RT со ссылкой на РИА."Мы очень хорошо общались. Для меня она стала частью моей семьи, поэтому для меня это тоже была трагедия. Но надо идти дальше", – отметила российская спортсменка.Она добавила, что с максимальной точностью попытается передать чувства своего хореографа, хоть и не уверена, что у нее это получится в полной мере. Алина подчеркнула, что будет кататься в память о близком человеке и попытается представить ее образ на льду. Девушка надеется, что у ей это удастся. По крайней мере, она готова вложить в выступление весь свой талант.3 Сен 2019 в 7:45 PDTСтоит отметить, что оценки на фигурном катании выставляются не только за мастерски исполненные элементы, но и за артистизм. Если у Загитовой все получится, она имеет шансы обставить свою главную конкурентку – Алену Трусову, а также обогнавшую ее на одном из этапов Гран-при Александру Трусову.