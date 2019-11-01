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<a href="https://33live.ru/novosti/01-11-2019-eto-vse-ravno-obrecheno-podolskaya-sdelala-zayavlenie-ob-otnosheniyax.html" target="_blank">Это все равно обречено: Подольская сделала заявление об отношениях</a> - Наталья Подольская неожиданно затронула важную тему. Популярная певица высказалась о свободе в отношениях и призналась, с чем никогда не сможет смириться.