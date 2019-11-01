1 ноября 1797 года во Владимире начала работать первая типография.

1 ноября 1797 года во Владимире начала работать первая типография. Она была открыта на первом этаже присутственных мест - ныне это Палаты музея-заповедника - усилиями Матвея Пономарёва.Вольная типография Пономарёва» работала с 1785 года в Москве. Но затем Екатерина II выпустила в 1796 году указ о запрете вольного книгоиздания. Однако запрет не касался провинции и Пономарёв добился открытия типографии в нашем городе.Первой книгой, напечатанной во Владимире, стала вторая часть трудов Бенджамина Мартина под названием: «Грамматика философических наук, или Краткое разобрание Новейшей Философии / Изданная на Аглицком языке г. Вениямином Мартином, а с онаго переведена на французский, С Французского же переложена на Российской Павлом Бланком. — Владимир: Типография Губернского правления, 1798 год»."Радио России-Владимир"