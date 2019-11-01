В сети появились первые рецензии и оценки критиков на вышедший шестой фильм (простите, по словам режиссера, третий) про Терминатора. Постаревшая Сара Коннор вместе с таким же не молодым Арнольдом Шварценеггером снова пытаются спасти мир от полного уничтожения машинами.

В сети появились первые рецензии и оценки критиков на вышедший шестой фильм (простите, по словам режиссера, третий) про "Терминатора". Постаревшая Сара Коннор вместе с таким же не молодым Арнольдом Шварценеггером снова пытаются спасти мир от полного уничтожения машинами.Итак, ставки сделаны, а мнения – высказаны. Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить столь долгожданное продолжение.Сара Коннор победила "Скайнет" и спасла 3 миллиарда человек, но спустя 30 лет на смену одному искусственному разуму в металлической оболочке приходит другой, еще хуже. Новая машина называется "Легион", и она, также как и его предшественники, восстает против людей.Как передает , фильм определенно рассчитан на новое поколение. Хотя, многие критики ругают фильм за обилие спецэффектов и нереалистичную компьютерную модель главного злодея – терминатора Rev-9 (Габриэль Луна).Тем не менее, на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes у новой части "Терминатора" стоит цифра в 70% "свежести". Оценка же от зрителей была более щедрой – 88%. Пользователи сайта разделились на две стороны. Кто-то утверждает, что фильм является каноничным и прекрасным продолжением первых двух частей, а кто-то же наоборот считает "Темные судьбы" примером того, как плохой сценарий может убить всю картину."Сюжет не имеет смысла – путешествие во времени как мультивселенная. Что еще хуже, это делает бессмысленной борьбу, которая сделала два первых фильма настолько крутыми", – пишет один из зрителей.Хелен О`Хара критик ежемесячного журнала о популярном кинематографе Empireотметила, что несмотря на очень слабые моменты, визуально картина смотрится весьма внушительно."#TerminatorDarkFate заставил меня волноваться в течение первых получаса, думая: "О, нет. Это то же самое, что мы видели раньше". Но потом #LindaHamilton и #ArnoldSchwarzenegger пришли на помощь и спасли фильм. Действительно весело, несмотря на мрачное будущее Джеймса Камерона. Линда Все еще может надирать задницу плохим парням", – отписался другой ценитель работ именитого режиссера.