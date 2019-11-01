Юморист Максим Галкин всегда знает, где сейчас находится его
супруга Алла Пугачева. В этом комику помогают вездесущие журналисты.
Юморист Максим Галкин всегда знает, где сейчас находится его
супруга Алла Пугачева. В этом комику помогают вездесущие журналисты.
Сегодня утром Галкин проснулся в Ессентуках. Артист, судя по
всему, сейчас гастролирует по нашей необъятной родине.
Во время завтрака Максим записал видео для подписчиков
своего "Инстаграм". "Слышите? Тюркская речь, – говорит сидя за столиком юморист,
– Я на югах". Шоумен делает продолжительную паузу и отмечает: "Ну, как на югах".
После он резко поворачивает объектив камеры к панорамному окну, за которым
виднеются сугробы.
Также Максим Галкин рассказал, что даже так далеко от дома,
знает, что с его второй половинкой все в порядке. Он следит за Аллой Пугачевой буквально в режиме онлайн.
"Как удобно, когда есть
журналисты, поклонники и соцсети. Всегда знаешь, даже на расстоянии, куда
поехала жена, во сколько и как добралась. Уже завтра она будет петь в Минске, а
я в это время буду через Москву ехать из Ессентуков в Киров", – заметил комик.
Одним из первых на признание отреагировал бывший муж Аллы Борисовны Филипп Киркоров. "Дан приказ ему на Север, ей в другую сторону", – немного переиначил балладу Леонида Утесова поп-король.
Напомним, что пару часов назад в Сети появились видео и фото
приехавшей в столицу республики Беларусь . Как сообщают СМИ
поклонники и репортеры с раннего утра караулили Примадонну на вокзале. После
появления артистки на перроне началась давка, так как многие пытались дотянуться до кумира. Особо
впечатлительные фанаты бились в истерике.
1 Ноя 2019 в 3:25 PDT