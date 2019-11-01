Юморист Максим Галкин всегда знает, где сейчас находится его супруга Алла Пугачева. В этом комику помогают вездесущие журналисты.

Юморист Максим Галкин всегда знает, где сейчас находится егосупруга Алла Пугачева. В этом комику помогают вездесущие журналисты.Сегодня утром Галкин проснулся в Ессентуках. Артист, судя повсему, сейчас гастролирует по нашей необъятной родине.Во время завтрака Максим записал видео для подписчиковсвоего "Инстаграм". "Слышите? Тюркская речь, – говорит сидя за столиком юморист,– Я на югах". Шоумен делает продолжительную паузу и отмечает: "Ну, как на югах".После он резко поворачивает объектив камеры к панорамному окну, за которымвиднеются сугробы.Также Максим Галкин рассказал, что даже так далеко от дома,знает, что с его второй половинкой все в порядке. Он следит за Аллой Пугачевой буквально в режиме онлайн."Как удобно, когда естьжурналисты, поклонники и соцсети. Всегда знаешь, даже на расстоянии, кудапоехала жена, во сколько и как добралась. Уже завтра она будет петь в Минске, ая в это время буду через Москву ехать из Ессентуков в Киров", – заметил комик.Одним из первых на признание отреагировал бывший муж Аллы Борисовны Филипп Киркоров. "Дан приказ ему на Север, ей в другую сторону", – немного переиначил балладу Леонида Утесова поп-король.Напомним, что пару часов назад в Сети появились видео и фотоприехавшей в столицу республики Беларусь . Как сообщают СМИпоклонники и репортеры с раннего утра караулили Примадонну на вокзале. Послепоявления артистки на перроне началась давка, так как многие пытались дотянуться до кумира. Особовпечатлительные фанаты бились в истерике.1 Ноя 2019 в 3:25 PDT