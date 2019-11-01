Следователи утверждают, что в момент нападения Денис Поздеев был пьян, сам он рассказал о слуховых галлюцинациях - голоса в голове обещали жизнь вечную в обмен на убийство.

Воспитатели пытались остановить зашедшего в детский сад в Нарьян-Маре выпившего мужчину, но он оттолкнул их и бросился в спальню, где зарезал шестилетнего мальчика, сообщили родители других детей.Подозреваемого скрутили на месте, им, по неподтвержденным данным, оказался 36-летний Денис Поздеев, проходивший лечение от наркозависимости. Следователи утверждают, что в момент нападения он был пьян, сам злоумышленник рассказал о слуховых галлюцинациях — голоса в голове обещали жизнь вечную в обмен на убийство.В детский сад "Сказка" на улице 60 лет СССР мужчина попал, представившись охране отцом ребенка."Орал «Сатана! Сатана!». Зашел в самый дальний угол спальни и вонзил нож в горло. Дети все видели", — сообщают родители воспитанников.Ножевое ранение оказалось смертельным — мальчик скончался до приезда медиков.Поздеева задержали, он дает показания. В отношении должностных лиц и частного охранного предприятия уже возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Два года назад Поздеева осудили за размещение фотографий со свастикой в соцсетях, но он отделался штрафом, поскольку полностью признал свою вину.