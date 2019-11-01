Демократическая партия США не оставляет попыток добиться импичмента Дональда Трампа. По требованию суда госдепартаменту придется обнародовать документы, связанные с ситуацией вокруг Украины.

Демократическая партия США не оставляет попыток добиться импичмента Дональда Трампа. По требованию суда госдепартаменту придется обнародовать документы, связанные с ситуацией вокруг Украины. В том числе и переписку между госсекретарем Помпео и адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.В Белом доме уже заявили, что противники президента "тратят время на сфабрикованный импичмент" вместо заботы о простых американцах, сообщает телеканал "Россия 24". Сам Трамп назвал обвинения в свой адрес "величайшей охотой на ведьм в американской истории".Поводом для начала процедуры импичмента стал разговор американского лидера с президентом Украины. Демократы поспешили заявить, что Трамп якобы убеждал Зеленского начать расследование против сына Джо Байдена (своего главного конкурента на выборах) в обмен на помощь Киеву.