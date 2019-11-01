Грабители на юге Москвы совершили разбойное нападение на водителя автомобиля, похитив 10 миллионов рублей.

Грабители на юге Москвы совершили разбойное нападение на водителя автомобиля, похитив 10 миллионов рублей.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по Москве.Сообщается, что нападение произошло на 29-м километре МКАД в Западном Бирюлево у одного из автосалонов. Преступники заблокировали автомобиль, после этого несколько выстрелили в нее, предположительно, из травматического пистолета, разбили стекло и забрали сумку с крупной суммой денег.Столичная полиция объявила план "Перехват", на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.