Новейший российский корвет Гремящий вооружат гиперзвуковым ракетным комплексом Циркон. Об этом стало известно во время визита Владимира Путина на завод Янтарь, где строят новый корабль, сообщает телеканал Россия 24.

Новейший российский корвет "Гремящий" вооружат гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон". Об этом стало известно во время визита Владимира Путина на калининградский завод "Янтарь", где строят новый корабль, сообщает телеканал "Россия 24".Командир корвета капитан второго ранга Роман Довгайлов обратил внимание президента на носовую пусковую установку и заявил, что вместо "Калибров" там можно установить "Цирконы". На это Владимир Путин ответил, что гиперзвуковые ракеты обязательно будут.Корвет "Гремящий" относится к проекту 20385. Это небольшой, малозаметный корабль: водоизмещение – 2 тысячи тонн, длина – 104 метра.На данный момент основное вооружение боевого корабля – ракетный комплекс "Калибр". Помимо него корвет несет 100-миллиметровую артиллерийскую установку АУ-190-01, зенитную ракетную систему "Редут", торпедный аппарат "Пакет-НК" и вертолет Ка-27.