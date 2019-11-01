28-летняя актриса Нино Нинидзе, закрутив роман с коллегой по цеху Максимом Виторганом, стала постоянным героем
светских хроник. По словам артистки, из-за пристального внимания общественности она не переживает.
28-летняя актриса Нино Нинидзе, закрутив роман с коллегой по цеху Максимом Виторганом, стала постоянным героем
светских хроник. По словам артистки, из-за пристального внимания общественности она не переживает.
"Я к этому очень готова, и я никогда ничего не боялась, потому
что у меня, может быть, есть какие-то вопросы к себе, но я очень адекватный
человек. Если мне человек какой-то скажет, что я вот-такая, хотя я такой не
являюсь, а что мне доказывать? Какой смысл?" – поделилась Нино Нинидзе.
Актриса отмечает, что постоянные публикации в прессе и
сплетни за спиной ее не смущают, так как ее детство прошло в окружении знаменитостей.
Напомним, мать Нино – народная артистка Грузии Ия Нинидзе. "Я у Георгия Жженова
на коленках практически выросла", – подчеркнула Нино Нинидзе. Артистка не
боится также сравнения с бывшей женой своего возлюбленного Максима Виторгана
Ксенией Собчак.
О романе с Виторганом Нинидзе говорить не
любит. Звезда понимает, что публичный человек не всегда может долго утаивать подробности
личной жизни, однако и в этом случае необходимо стараться "оставлять что-то для
себя".
20 Сен 2019 в 12:04 PDT
После поведала, что в отношениях предпочитает говорить все как есть, однако в крайности никогда не впадает. "Если мне что-то
не нравится, то я объясню другому человеку, почему мне это не нравится. Но,
естественно, грызть глотку за это я не стану никогда", – поделилась в
рамках программы "МОРОЗОВА ХЗ ШОУ" на радио "Energy".