28-летняя актриса Нино Нинидзе, закрутив роман с коллегой по цеху Максимом Виторганом, стала постоянным героем светских хроник. По словам артистки, из-за пристального внимания общественности она не переживает.

28-летняя актриса Нино Нинидзе, закрутив роман с коллегой по цеху Максимом Виторганом, стала постоянным героемсветских хроник. По словам артистки, из-за пристального внимания общественности она не переживает."Я к этому очень готова, и я никогда ничего не боялась, потомучто у меня, может быть, есть какие-то вопросы к себе, но я очень адекватныйчеловек. Если мне человек какой-то скажет, что я вот-такая, хотя я такой неявляюсь, а что мне доказывать? Какой смысл?" – поделилась Нино Нинидзе.Актриса отмечает, что постоянные публикации в прессе исплетни за спиной ее не смущают, так как ее детство прошло в окружении знаменитостей.Напомним, мать Нино – народная артистка Грузии Ия Нинидзе. "Я у Георгия Жженована коленках практически выросла", – подчеркнула Нино Нинидзе. Артистка небоится также сравнения с бывшей женой своего возлюбленного Максима ВиторганаКсенией Собчак.О романе с Виторганом Нинидзе говорить нелюбит. Звезда понимает, что публичный человек не всегда может долго утаивать подробностиличной жизни, однако и в этом случае необходимо стараться "оставлять что-то длясебя".20 Сен 2019 в 12:04 PDTПосле поведала, что в отношениях предпочитает говорить все как есть, однако в крайности никогда не впадает. "Если мне что-тоне нравится, то я объясню другому человеку, почему мне это не нравится. Но,естественно, грызть глотку за это я не стану никогда", – поделилась врамках программы "МОРОЗОВА ХЗ ШОУ" на радио "Energy".