Шведский нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович может сменить Америку на Австралию. Подписать контракт с 38-летним шведом намерен Перт Глори, выступающий в высшем дивизионе страны – А-Лиге.

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может сменить Америку на Австралию. Подписать контракт с 38-летним шведом намерен "Перт Глори", выступающий в высшем дивизионе страны – А-Лиге.Исполнительный директор клуба с Зеленого континента Тони Пиньята подтвердил – переговоры между ним и агентом Мино Райолой, представляющим интересы Ибрагимовича, действительно идут. Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Le Figaro.Напомним, что ранее сам Ибрагимович сделал намек на то, что по окончании действующего контракта с "Гэлакси" он переберется в Испанию. Интерес к нему также проявляли некоторые клубы из Италии – "Наполи" и "Интер".