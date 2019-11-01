Дети – одна из самых незащищенных категорий участников дорожного движения. Именно поэтому важно воспитывать у детей чувство ответственности и дисциплинированности...

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы в каждом районе города проводят с детьми профилактические акции, беседы и викторины, чтобы рассказать о дорожной безопасности.Так, акцию «Шагающий автобус» провели инспекторы ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Ученики начальных классов ГБОУ «Школа № 1212» вместе со своими наставниками проложили безопасный маршрут «дом-школа-дом», чем закрепили навыки безопасного и вежливого поведения на дорогах.Дети – одна из самых незащищенных категорий участников дорожного движения. Именно поэтому важно воспитывать у детей чувство ответственности и дисциплинированности.Инспекторы дорожно-патрульной службы рассказали ребятам о правильном передвижении по городу, чтобы путешествие стало не только безопасным, но и приятным. Яркая колонна из детей с желтым картонным автобусом, который они накануне смастерили собственными руками, привлекли особое внимание водителей и пешеходов. Детям также рассказали о форменном обмундировании сотрудника Госавтоинспекции. Ребята посидели в патрульном автомобиле и сделали фото на память.Урок дорожной безопасности для дошколят провели на свежем воздухе инспекторы ОГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве. Сотрудники дорожно-патрульной службы посетили воспитанников дошкольного отделения ГБОУ «Школа № 2000». Занимательное занятие прошло в автогородке детского сада. Дорожные полицейские рассказали ребятам, как правильно пересекать проезжую часть, напомнили о видах пешеходных переходов, а также пояснили, чем опасны «дорожные ловушки», продемонстрировали жесты регулировщика и пояснили их значения. Ребята в ходе викторины показали отличные знания Правил дорожного движения и задавали интересующие вопросы по теме.Госавтоинспекторы подарили юным пешеходам детские правила дорожного движения и полезные сувениры.«Родительский патруль» встал на стражу детской безопасности Зеленоградского округа. Сотрудники столичной ГИБДД выступили с инициативой проведения мониторинга родительской ответственности за обеспечение безопасности детей на дороге вблизи ГБОУ «Школа № 2045». Родители, педагоги, автоинспекторы и представители отряда ЮИД школы, совместно с общественниками проверили, насколько правильно маленькие пешеходы применяют световозвращающие элементы на рюкзаках и верхней одежде, а также призвали водителей-родителей соблюдать требования ПДД РФ в части перевозки несовершеннолетних. Юные инспекторы вручали каждому участнику акции красочную листовку с напоминанием о необходимости выполнении обязательного условия при передвижении на автомобиле – использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Родителям детей, на одежде которых световозвращателей не было, "родительский патруль" доводил информацию о пользе их применения, а Юные инспекторы движения показали, как правильно их размещать на одежде.На территории Юго-Восточного округа Москвы инспекторы ДПС провели профилактическое мероприятие «Маленький пешеход». Сотрудники ДПС вышли на улицы города с призывом к водителям и пешеходам быть внимательными на оживленных дорогах мегаполиса. Маленьким пешеходам сотрудники полиции разъяснили, как правильно вести себя во дворах, на дорогах и на улице и, на какой сигнал светофора переходить проезжую часть.С родителями сотрудники беседовали о важности с самого раннего возраста прививать своему ребенку дисциплинированность, ответственность и вежливое отношение к другим участникам дорожного движения.В завершение каждого мероприятия инспекторы дорожно-патрульной службы желали всем участникам дорожного движения безопасных дорог.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81