Накануне вечером в Санкт-Петербурге состоялась премьера ледового
шоу Руслан и Людмила. Одну из главных ролей исполнил фигурист Петр Чернышев – супруг
артистки Анастасии Заворотнюк, которая, как говорят, лечится от рака мозга.
Накануне вечером в Санкт-Петербурге состоялась премьера ледового
шоу "Руслан и Людмила". Одну из главных ролей исполнил фигурист Петр Чернышев – супруг
артистки Анастасии Заворотнюк, которая, как говорят, лечится от рака мозга.
Перед началом выступления журналисты и участники шоу собрались
на пресс-конференцию. Среди присутствующих Петра Чернышова не оказалось.
Муж Заворотнюк появился только в конце, когда настало время
для общего фото. За те несколько минут, пока Петр был на виду, присутствующие
отметили, что он был мрачнее тучи и казался очень измотанным. Как только вспышки фотокамер погасли, фигурист буквально сбежал от любопытных глаз.
В итоге репортеры принялись донимать коллегу по цеху Петра Чернышева
Татьяну Навку. Спортсменку спрашивали, как себя чувствует супруг Анастасии
Заворотнюк.
"В каком смысле "как он себя чувствует"? Петр
Андреевич чувствует себя хорошо. Готов к работе. Спасибо", – цитирует
фигуристку сайт
31 Окт 2019 в 9:10 PDT
Напомним, сейчас о звезде сериала "Моя прекрасная няня" ходит много слухов. Поговаривают, что у артистки глиобластома головного мозга.
Якобы знаменитость недавно перенесла операцию.
Семья хранит молчание. Родственники
лишь однажды заявили, чтобы прекратить поток лжи: артистка, как оказалось, не
находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной
вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного
сознания, паралича или полной атрофии мышц.