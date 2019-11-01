Накануне вечером в Санкт-Петербурге состоялась премьера ледового шоу Руслан и Людмила. Одну из главных ролей исполнил фигурист Петр Чернышев – супруг артистки Анастасии Заворотнюк, которая, как говорят, лечится от рака мозга.

Накануне вечером в Санкт-Петербурге состоялась премьера ледовогошоу "Руслан и Людмила". Одну из главных ролей исполнил фигурист Петр Чернышев – супругартистки Анастасии Заворотнюк, которая, как говорят, лечится от рака мозга.Перед началом выступления журналисты и участники шоу собралисьна пресс-конференцию. Среди присутствующих Петра Чернышова не оказалось.Муж Заворотнюк появился только в конце, когда настало времядля общего фото. За те несколько минут, пока Петр был на виду, присутствующиеотметили, что он был мрачнее тучи и казался очень измотанным. Как только вспышки фотокамер погасли, фигурист буквально сбежал от любопытных глаз.В итоге репортеры принялись донимать коллегу по цеху Петра ЧернышеваТатьяну Навку. Спортсменку спрашивали, как себя чувствует супруг АнастасииЗаворотнюк."В каком смысле "как он себя чувствует"? ПетрАндреевич чувствует себя хорошо. Готов к работе. Спасибо", – цитируетфигуристку сайт31 Окт 2019 в 9:10 PDTНапомним, сейчас о звезде сериала "Моя прекрасная няня" ходит много слухов. Поговаривают, что у артистки глиобластома головного мозга.Якобы знаменитость недавно перенесла операцию.Семья хранит молчание. Родственникилишь однажды заявили, чтобы прекратить поток лжи: артистка, как оказалось, ненаходилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственнойвентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененногосознания, паралича или полной атрофии мышц.