Телеведущая поделилась историей, которая напугала ее до
дрожи в коленках. Ксения Собчак назвала этот случай криповым.
Телеведущая поделилась историей, которая напугала ее до
дрожи в коленках. Ксения Собчак назвала этот случай "криповым".
Теледива уже давно ведет свой телеграм-канал "Кровавая
барыня", там знаменитость отрыто высказывается на различные темы. Также Ксения
Собчак любит делиться ссылками на материалы, которые нашли отклик в ее душе. В мессенджере
на нее подписано более 52 тысяч человек.
Сегодня, 1 ноября, Собчак показала ссылку на материал, опубликованный
на сайте радиостанции об обеспокоенных жителях Свердловской
области. Инициативные граждане нашли в соцсети "Вконтакте" страницу мужчины,
который выкладывал фотографии из морга. Он позировал вместе с голыми телами
взрослых и детей. Позже журналисты нашли снимки, на которых владелец жуткого аккаунта облачен в форму полицейского.
Репортеры обратились за комментарием в пресс-службу МВД
России. По словам, представителей местных правоохранительных органов, "некрофил"
в ведомстве давно не работает. Он уволен в 2013 году.
31 Окт 2019 в 3:16 PDT
На страницу с кошмарными фото пожаловались администрации соцсети "Вконтакте". Аккаунт
был заблокирован.
"Какая криповая история", – прокомментировала произошедшее