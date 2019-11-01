Телеведущая поделилась историей, которая напугала ее до дрожи в коленках. Ксения Собчак назвала этот случай криповым.

Телеведущая поделилась историей, которая напугала ее додрожи в коленках. Ксения Собчак назвала этот случай "криповым".Теледива уже давно ведет свой телеграм-канал "Кроваваябарыня", там знаменитость отрыто высказывается на различные темы. Также КсенияСобчак любит делиться ссылками на материалы, которые нашли отклик в ее душе. В мессенджерена нее подписано более 52 тысяч человек.Сегодня, 1 ноября, Собчак показала ссылку на материал, опубликованныйна сайте радиостанции об обеспокоенных жителях Свердловскойобласти. Инициативные граждане нашли в соцсети "Вконтакте" страницу мужчины,который выкладывал фотографии из морга. Он позировал вместе с голыми теламивзрослых и детей. Позже журналисты нашли снимки, на которых владелец жуткого аккаунта облачен в форму полицейского.Репортеры обратились за комментарием в пресс-службу МВДРоссии. По словам, представителей местных правоохранительных органов, "некрофил"в ведомстве давно не работает. Он уволен в 2013 году.31 Окт 2019 в 3:16 PDTНа страницу с кошмарными фото пожаловались администрации соцсети "Вконтакте". Аккаунтбыл заблокирован."Какая криповая история", – прокомментировала произошедшее