Английский Ливерпуль столкнулся с календарными проблемами. После победы над лондонским Арсеналом в 1/8 финала Кубка лиги красным предстоит сыграть четвертьфинал турнира, который по дате совпадает с их матчем на клубном чемпионате мира.

Английский "Ливерпуль" столкнулся с календарными проблемами. После победы над лондонским "Арсеналом" в 1/8 финала Кубка лиги "красным" предстоит сыграть четвертьфинал турнира, который по дате совпадает с их матчем на клубном чемпионате мира.Гостевой матч 1/4 финала Кубка английской лиги "Ливерпулю" предстоит сыграть с бирмингемской "Астон Виллой", и он намечен на 17 или 18 декабря. Но также на 18 декабря у мерсисайдцев по плану и полуфинал клубного мундиаля, проводимого в Дохе.Как успеть сыграть оба матча в городах, расстояние между которыми составляет 5 355 километров?Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, как и весь клуб, встал перед дилеммой. Существует два варианта решения сложившейся ситуации – либо переносить матч Кубка лиги на другую дату, либо участвовать в обоих турнирах в намеченные даты, но разными составами.Клопп не хочет упускать возможность побороться за Кубок лиги и, наверняка, хочет сыграть везде основными составами. Но если руководители Английской футбольной лиги не смогут найти подходящую дату для переноса с "Виллой", то "Ливерпуль", вероятнее всего, может и вовсе отказаться от участия в Кубке лиги.Сам немецкий наставник этим уже и пригрозил, оставшись недовольным составленным календарем.