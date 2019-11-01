Камера наружного наблюдения зафиксировала момент нападения на дом бывшего главы Киселевска Сергея Лаврентьева, в результате которого 58-летний экс-градоначальник скончался.

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент нападения на дом бывшего главы Киселевска Сергея Лаврентьева, в результате которого 58-летний экс-градоначальник скончался.Судя по кадрам, перестрелка во дворе частного дома в поселке Верх-Чумышь произошла около часа ночи. По версии следствия, супруга Лаврентьева разбудила мужа после того, как заметила у забора свет от фонарика и силуэты двух людей. Мужчина схватил охотничье ружье и вышел на улицу. Одного из злоумышленников ему удалось застрелить — им оказался мастер спорта по вольной борьбе 45-летний Марат Гарипов.Сам Лаврентьев получил две пули в голову и одну — в грудь и скончался до прибытия медиков. На записи видно, как бывший чиновник преследует нападавшего, а ему в спину стреляет подельник налетчика. Еще один выстрел был произведен за кадром.Источник ТАСС утверждает, что в нападении на экс-мэра участвовали по меньшей мере три человека, но выйти на след злоумышленников пока не получилось.Оружие, из которого был застрелен бывший глава города, пока не найдено.