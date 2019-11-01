В китайской провинции Хэбэй решили проверить на безопасность все стеклянные мосты, пешеходные дорожки и смотровые площадки.

В настоящее время все 32 стеклянные достопримечательности закрыты. Проверки проводят после ряда несчастных случаев, произошедших за последние несколько лет, в результате которых есть и пострадавшие, и погибшие, сообщает "Интерфакс".Стеклянные мосты считаются визитной карточкой Китая. Большую популярность они приобрели после строительства самого длинного и высокого стеклянного моста в провинции Хунань. Длина сооружения составляет 430 метров, а расположен он на высоте 300 метров.Всего же в Китае насчитывается более 2 тысяч подобных конструкций.