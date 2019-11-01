В Судьбе человека - Константи Крюков. Несмотря на то, что его бабушка - Ирина Скобцева, дед - Сергей Бондарчук, мама – актриса Алена Бондарчук, а дядя – Федор Бондарчук, сам он о карьере актера не задумывался. Выросший в Швейцарии, он даже думал по-немецки, когда в 1990-х вернулся из Швейцарии.

Несмотря на то, что бабушка Константина Крюкова – народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, дед — Сергей Бондарчук, мама – актриса Алена Бондарчук, а дядя – Федор Бондарчук, сам он о карьере актера не задумывался.Выросший в Швейцарии, Константин даже думал по-немецки и плохо читал по-русски, когда в 1990-х вернулся с родителями из Швейцарии, а то, что он – из "клана" Бондарчуков, понял только на похоронах деда, Сергея Бондарчука.Мамы Константина не стало, когда ему было всего 24 года. Тогда впервые в жизни ощутил себя абсолютно беззащитным, признается он в "Судьбе человека".Но еще до своего ухода из жизни она все-таки сыграла свою роль и в становлении Константина как актера, поскольку именно она предложила своему брату Федору Бондарчуку снять сына в фильме "9 рота", когда он переживал из-за затянувшегося кастинга.Крюков рассказывает, что съемки в картине были для него – человека, у которого нет актерского образования, очень интересным опытом."Моя работа – это заслуга дяди, который точно дает указания. Кроме того, на съемочной площадке меня поддерживали все", – признается Крюков.Почему родители Крюкова были вынуждены уехать в Европу, когда Константину было всего 4 года? За что он получил в Чехии орден Франца Кафки? Какую профессию получил? Как вспоминает своего великого деда?Почему распался его первый брак, а со второй супругой в день венчания они отправились на могилу матери Константина? И как Федор Бондарчук представил племяннику свою избранницу Паулину Андрееву?Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – Константин Крюков.