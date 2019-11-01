Журналисты сумели разговорить человека из окружения Анастасии Заворотнюк. Он рассказал о том, как муж звезды сериала Моя прекрасная няня попал в неприятности с полицейскими.
<a href="https://33live.ru/novosti/01-11-2019-krutoj-povorot-molodogo-muzha-zavorotnyuk-scapali-policejskie.html" target="_blank">Крутой поворот: Молодого мужа Заворотнюк сцапали полицейские</a> - Журналисты сумели разговорить человека из окружения Анастасии Заворотнюк. Он рассказал о том, как муж звезды сериала Моя прекрасная няня попал в неприятности с полицейскими.
[url=https://33live.ru/novosti/01-11-2019-krutoj-povorot-molodogo-muzha-zavorotnyuk-scapali-policejskie.html]Крутой поворот: Молодого мужа Заворотнюк сцапали полицейские[/url] - Журналисты сумели разговорить человека из окружения Анастасии Заворотнюк. Он рассказал о том, как муж звезды сериала Моя прекрасная няня попал в неприятности с полицейскими.