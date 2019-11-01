Журналисты сумели разговорить человека из окружения Анастасии Заворотнюк. Он рассказал о том, как муж звезды сериала Моя прекрасная няня попал в неприятности с полицейскими.

Журналисты сумели разговорить человека из окружения Анастасии Заворотнюк. Он рассказал о том, как муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" попал в неприятности с полицейскими.15 Окт 2019 в 3:12 PDTМатериал дополняется