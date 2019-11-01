Конькобежец Павел Кулижников стал победителем чемпионата России на дистанции 1000 метров, который проходит в подмосковной Коломне. Его победное время составило 1 минуту 08,63 секунды.

Конькобежец Павел Кулижников стал победителем чемпионата России на дистанции 1000 метров, который проходит в подмосковной Коломне. Его победное время составило 1 минуту 08,63 секунды.Следом за ним финишную линию пересек Виктор Муштаков, преодолевший дистанцию за 1 минуту 10,132 секунды. Замкнул тройку призеров Артем Арефьев. Его время составило 1 минуту 10,137 секунды.Отметим, что чемпионат России является отборочным турниром для участия в стартовых этапах Кубка мира сезона 2019/20.