Матчем в Нижнем Новгороде между местным Торпедо и пекинским Куньлунем продолжился игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости обыграли хозяев льда со счетом 2:1, добившись пятого успеха подряд в КХЛ.

Матчем в Нижнем Новгороде между местным "Торпедо" и пекинским "Куньлунем" продолжился игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости обыграли хозяев льда со счетом 2:1, добившись пятого успеха подряд в КХЛ.В составе победителей шайбы забросили Эндрю Миллер (5-я минута) и Кори Кейн (55-я). У проигравших отличился Станислав Бочаров (38-я)."Куньлунь" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 26 очков. "Торпедо" с 27 баллами идет шестым на Западе.