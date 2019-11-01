Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в преддверии 19 этапа чемпионата мира в классе Формула-1 – Гран-при США выразил надежду на то, что его болид сохранит конкурентоспособность.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в преддверии 19 этапа чемпионата мира в классе "Формула-1" – Гран-при США выразил надежду на то, что его болид сохранит конкурентоспособность."В Мексике наша машина была конкурентоспособна, и я надеюсь, что здесь мы сохраним эту форму, — приводит слова Квята F1 News. – На удивление в Остине очень холодно, и я не знаю, как себя поведет машина. Мы проводили несколько сложных гонок в жару, но как все сложится на холоде – я не знаю"."Я провожу сезон хорошо и показываю высокие результаты, и поэтому получаю удовольствие от сезона. Мы уже видели, что в определенных условиях можем бороться за подиумы. Это радует и добавляет уверенности. Борьба в средней группе очень плотная, но мы по-прежнему имеем шансы".Напомним, что Гран-при США состоится третьего ноября. На предыдущем этапе в Мексике Квят финишировал девятым, но из-за нарушения стюарды оштрафовали россиянина, и он откатился на итоговую 11-ю строчку.