Минобороны России назвало вымыслом сообщения некоторых СМИ о массовом заболевании солдат от нервного срыва и их госпитализации после расстрела в забайкальской части. По данным ведомства, объект работает штатно.

Минобороны России назвало вымыслом сообщения некоторых СМИ о массовом заболевании солдат от "нервного срыва" и их госпитализации после расстрела в забайкальской части. По данным ведомства, объект работает штатно.Неделю назад срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь сослуживцев. Еще двое были ранены. Убийца задержан и арестован. Расстрел произошел во время смены караула, напоминает "Интерфакс".Ранее МО РФ опровергло другой вброс — о ролике, на котором якобы запечатлены издевательства в воинской части. В итоге выяснилось, что это было видео из уральской колонии.