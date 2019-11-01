Северная Корея провела в 2019 году чрезвычайно много пусков ракет, что свидетельствует о желании КНДР заполучить новые технологии. Это большая проблема для Японии.

Северная Корея провела в 2019 году чрезвычайно много пусков ракет, что свидетельствует о желании КНДР заполучить новые технологии. Это большая проблема для Японии, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на министра обороны островного государство Таро Коно.31 октября вооруженные силы Северной Кореи запустили две ракеты. Они пролетели около 400 километров на высоте 100 километров. Японские военные заявили, что оба боеприпаса упали за пределами экономической зоны Страны Восходящего Солнца.Журналисты уточняют, что в 2019 году КНДР уже запустили 12 ракет.