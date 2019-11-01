С Патриаршего моста в Москве прыгнул в воду подвыпивший мужчина. На вызов прибыли спасатели на катере. Спасатель Владимир Майоров в гидрокостюме нырнул в воду и подхватил тонущего. 35-40-летнего мужчину подняли на борт катера напротив дома 6 по Берсеньевской набережной.

С Патриаршего моста в Москве прыгнул в воду подвыпивший мужчина. На вызов прибыли спасатели на катере. Спасатель Владимир Майоров в гидрокостюме нырнул в воду и подхватил тонущего. 35-40-летнего мужчину подняли на борт катера напротив дома 6 по Берсеньевской набережной.К этому времени пострадавшего от переохлаждения за четыре минуты в воде мужчину уже ожидала на берегу бригада скорой медпомощи, сообщает РИА Новости.Мотивы прыгнувшего в воду у Храма Христа Спасителя мужчины еще предстоит выяснить.31 октября в Москве установилась минусовая температура. Температуре воздуха в российской столице — минус два градуса. Но Центр ФОБОС сообщает, что они ощущаются как минус пять. Вода в Москве-реке чуть теплее. Ее температура составляет три градуса выше нулевой отметки.