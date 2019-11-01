По меньшей мере три человека участвовали в нападении на экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, который был убит сегодня ночью в Кузбассе.

По меньшей мере три человека участвовали в нападении на экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, который был убит сегодня ночью в Кузбассе.Как передает ТАСС, об этом обстоятельстве рассказал источник в правоохранительных органах.Собеседник агентства заявил, что одного из них Лаврентьев убил из охотничьего оружия, отстреливаясь. Его личность установлена – это владелец местного ЧОПа 45-летний Марат Гарипов, известный мастер спорта по вольной борьбе. Рядом с ним оперативники нашли рюкзак с веревкой и обоймой от пистолета-пулемета "Кедр". Оружие из которого был застрелен бывший глава города пока не найдено.Он погиб на приусадебном участке собственного дома. Вечером 31 октября его жена заметила на улице у дома фигуры подозрительных людей с фонариками и сообщила об этом 59-летнему супругу. Он взял ружье и вышел на улицу, после чего раздались несколько выстрелов. Во дворе женщина обнаружила тела мужа и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. Второй человек скрылся.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности остальных нападавших.Лаврентьев трудился в мэрии Киселевска с 2002 года. С 2003 по 2018 год неоднократно переизбирался главой муниципалитета. В прошлом году ушел в отставку по собственному желанию.