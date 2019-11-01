Злоумышленники под предлогом якобы имеющихся у заявителя долговых обязательств потребовали передачи им денежных средств в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей...

«Следственной частью следственного управления УВД по САО возбуждено уголовное дело о вымогательстве денежных средств в размере свыше 1 миллиона рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратился индивидуальный предприниматель. По его словам, четверо незнакомых граждан, представившись сотрудниками полиции, под предлогом якобы имеющихся у него долговых обязательств потребовали передачи им денежных средств в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. В противном случае злоумышленники угрожали применить к мужчине насилие, опасное для жизни и здоровья.СЧ СУ УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по САО задержали подозреваемых – четверых жителей столицы в возрасте от 19 до 39 лет.В настоящее время в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения последнему соучастнику.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53