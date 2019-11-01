Третий день продолжаются поиски рыбака, пропавшего рядом с Алуштой. Как сообщает служба информации Вести – Севастополь, мужчину ищут на воде, с воздуха и на суше.

Третий день продолжаются поиски рыбака, пропавшего рядом с Алуштой. Как сообщает служба информации "Вести – Севастополь", мужчину ищут на воде, с воздуха и на суше.Сообщение о пропаже появилось 30 октября. Надувную лодку рыбака стало уносить в открытое море при шторме в три балла. Спасатели-водолазы сначала обследовали акваторию, где видели моряка. На следующий день к поискам присоединился вертолет МЧС Ми-8. Было обследовано почти 300 кв.км акватории, а также сто км береговой линии. Участники поисковой операции двигались в обе стороны от Алушты: к Судаку и к Ялте.На данный момент по-прежнему никаких результатов нет, прокомментировали ситуацию в МЧС по республике Крым.