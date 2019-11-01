По словам заявителя, неизвестный тайно похитил его автомобиль марки «Тойота», ранее припаркованный им на Кировоградской улице, после чего скрылся. Ущерб составил 1,5 млн рублей...

Оперуполномоченные Отдела уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в краже автомобиля.В ОМВД России по району Чертаново Центральное поступило сообщение о краже. По словам заявителя, неизвестный тайно похитил его автомобиль марки «Тойота», ранее припаркованный им на Кировоградской улице, после чего скрылся. Ущерб составил 1,5 млн рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска на Кировоградской улице задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний приезжий. Как установлено, мужчина проник в салон, разбив стекло машины. Похищенный автомобиль изъят.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22