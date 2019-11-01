Борт SSJ-100, совершающий рейс Тюмень – Петербург, готовится к экстренной посадке. По информации СМИ, у лайнера отказал двигатель и сейчас он вырабатывает топливо, чтобы сесть в аэропорту ..

Борт SSJ-100, совершающий рейс Тюмень – Петербург, готовится к экстренной посадке. По информации СМИ, у лайнера отказал двигатель и сейчас он вырабатывает топливо, чтобы сесть в аэропорту Тюмени, передает .Согласно данным Flightradar, нештатная ситуация произошла на борту, принадлежащем авиакомпании "Ямал". Сколько человек в самолете и другие подробности, пока не уточняются.