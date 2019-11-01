Самая дешевая квратира на вторичном рынке жилья Москвы стоит менее 5 миллионов рублей.

За 4,9 миллиона можно купить 33-метровую однушку в районе Бирюлево Западное, выяснили в компании "Миэль – Сеть офисов недвижимости".Стоимость самой доступной двухкомнатной квартиры составила 2,5 миллиона рублей. Жилье площадью почти 46 квадратов расположено на третьем этаже пятиэтажки в Южном Бутове.Самая дешевая трехкомнатная квартира продается за 6,4 миллиона рублей. Ее площадь составляет 52,8 квадратного метра, расположена она на шестом этаже девятиэтажного дома в районе Ивановское.За 9,5 миллиона продается четырехкомнатная 63-метровая квартира в районе Чертаново Южное – это самый бюджетный многокомнатный лот. Квартира располагается на втором этаже девятиэтажного дома.