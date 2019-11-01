Алена Водонаева любит, а главное умеет эпатировать публику своими пикантными фото. Не обошлось и в этот раз без восторженных отзывов – девушка разместила в сети такие снимки, мимо которых мало кто смог пройти.

Алена Водонаева любит, а главное умеет эпатировать публику своими пикантными фото. Не обошлось и в этот раз без восторженных отзывов – девушка разместила в сети такие снимки, мимо которых мало кто смог пройти.Телеведущая опубликовала примечательный материал на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре она позирует в соблазнительном коротком платье с тортиком в руках. Дополняют нежный и одновременно пикантный образ розовые ретро-очки."На сахаре влетаем в эту осень. Кстати, торт безглютеновый и веганский", – слова знаменитости Пятый канал. Алена отметила, что фотографии были сделаны к презентации "Маминого торта". Вероятно, речь идет о каком-нибудь клипе или рекламной акции.Поклонники пришли в восторг от образа обожаемой звезды отечественного шоу-бизнеса. Всего за несколько часов нежные, но в то же время и эротичные снимки Водонаевой набрали более 18 тысяч лайков, что весьма немало. Кроме того, пользователи социальной сети пришли в такой экстаз, что буквально искупали телеведущую в многочисленных комплиментах. Многие отметили, что она выглядит невероятно сексуально."Алена выглядит намного слаще, чем торт" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Вы как пироженка", "Разве с утра законно подобное публиковать?!", "Сладкая женщина", "Вишенка на торте", – высказались пользователи под публикацией Алены.