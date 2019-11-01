На сайте, посвященном ледовым шоу Татьяны Навки, появилось официальное заявление. Все средства, собранные с одного спектакля, будут направлены на лечение Анастасии Заворотнюк.
<a href="https://33live.ru/novosti/01-11-2019-navka-sobiraet-dengi-dlya-onkobolnoj-zavorotnyuk.html" target="_blank">Навка собирает деньги для онкобольной Заворотнюк</a> - На сайте, посвященном ледовым шоу Татьяны Навки, появилось официальное заявление. Все средства, собранные с одного спектакля, будут направлены на лечение Анастасии Заворотнюк.
[url=https://33live.ru/novosti/01-11-2019-navka-sobiraet-dengi-dlya-onkobolnoj-zavorotnyuk.html]Навка собирает деньги для онкобольной Заворотнюк[/url] - На сайте, посвященном ледовым шоу Татьяны Навки, появилось официальное заявление. Все средства, собранные с одного спектакля, будут направлены на лечение Анастасии Заворотнюк.