На сайте, посвященном ледовым шоу Татьяны Навки, появилось официальное заявление. Все средства, собранные с одного спектакля, будут направлены на лечение Анастасии Заворотнюк.

На сайте, посвященном ледовым шоу Татьяны Навки, появилось официальное заявление. Все средства, собранные с одного спектакля, будут направлены на лечение Анастасии Заворотнюк.15 Окт 2019 в 3:12 PDTМатериал дополняется