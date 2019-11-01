На днях Максим Фадеев переполошил общественность сообщением о прекращении работы с артистами, подопечными его продюсерского центра. Психолог проанализировал, почему тот приняла такое радикальное решение.

На днях Максим Фадеев переполошил общественность сообщением о прекращении работы с артистами, подопечными его продюсерского центра. Психолог проанализировал, почему тот приняла такое радикальное решение.С тех пор, как летом певица Наргиз Закирова объявила о прекращении сотрудничества с Максимом Фадеевым, мимоходом намекнув на его интимную связь с другой артисткой его лейбла Ольгой Серябкиной, имя музыкального продюсера не покидает новостную ленту. Причем сообщения о нем почему-то носят чаще скандальный характер.Впрочем, недавно фанатам пришлось поволноваться за него. На днях появилась информация, будто у Фадеева случился сердечный приступ.30 Окт 2019 в 2:25 PDTМатериал дополняется