Названа причина аварийной посадки лайнера Сухой Суперджет в Тюмени. Ранее сообщалось, что самолет пришлось посадить из-за отказа двигателя, однако на самом деле пилоты сами перевели его на ..

Названа причина аварийной посадки лайнера "Сухой Суперджет" в Тюмени. Ранее сообщалось, что самолет пришлось посадить из-за отказа двигателя, однако на самом деле пилоты сами перевели его на "малый ход", поскольку в турбину попала птица, пишет .Как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, самолет следовал рейсом Тюмень – Санкт-Петербург. В самолете были 80 пассажиров и четыре члена экипажа. Командир лайнера принял решение выработать топливо и совершить экстренную посадку в тюменском аэропорту.