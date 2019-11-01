Действия американских военных в отношении нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии незаконны.
Действия американских военных в отношении нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии незаконны.
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность на брифинге для прессы проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она заявила, что Пентагон под предлогом борьбы в Сирии с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ) выкачивает нефть из месторождений на северо-востоке САР. Дипломат назвала эти действия "преступными".
Захарова рассказала, что США в обход собственных санкций ежемесячно контрабандно вывозят из Сирии "черное золото" на сумму в более чем 30 миллионов долларов. И прекращать этот бизнес они не собираются.
Она подчеркнула, что Москва разочарована решением Вашингтона выделить очередной транш на нужды неправительственной сирийской организации "Белые каски", которые по словам Захаровой, не раз были замечены в связях с террористами и известны как организаторы псевдогуманитарных акций.
В свою очередь заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что США, которые находятся в Сирии незаконно, преследуют собственные политические и экономические цели, среди которых – контроль над нефтяными месторождениями. Рябков заявил, что подобная стратегия "ничего, кроме отторжения, у нас не вызывает".