В Японии подходит к завершению регбийный Кубок мира. В пятницу в Токио состоялся матч за бронзовые медали, которые оспаривали команды Новой Зеландии – теперь уже официально сложившая с себя полномочия чемпиона мира по регби, и сборная Уэльса.

В Японии подходит к завершению регбийный Кубок мира. В пятницу в Токио состоялся матч за бронзовые медали, которые оспаривали команды Новой Зеландии – теперь уже официально сложившая с себя полномочия чемпиона мира по регби, и сборная Уэльса. По итогам встречи бронза ушла к новозеландцам.All Blacks, как еще называют легендарную команду из Новой Зеландии, обыграли европейскую команду со счетом 40:17 По ходу встречи регбисты в черном не дали усомниться в своем превосходстве и, несмотря на набранные валлийцами очки, вели игру.Новая Зеландия является трехкратным обладателем Кубка мира и теперь – трехкратным обладателем бронзовых медалей мирового первенства.Чемпион мира по регби определится в субботу, когда на поле "Йокогама Стэдиум" сыграют команды Англии и ЮАР. Начало встречи в 12:00 по московскому времени.