В Сети появились новые фотографии переправы через Керченский пролив. Увиденное вызывает вопросы. Почему на Крымском мосту нет ни единого автомобиля?

В Сети появились новые фотографии переправы через Керченский пролив. Увиденное вызывает вопросы. Почему на Крымском мосту нет ни единого автомобиля?Новые снимки на своей странице в "Твиттер"опубликовала пользователь с ником RoksolanaToday&Крым. Себя она называетжительницей полуострова. Фотографии Крымского моста в ее блоге появляютсяпериодически.На опубликованных снимках переправы через Керченский проливстоит совершенно пустой. На кадрах не видно ни одного автомобиля. "Виситодинокая скрепа" – гласит подпись к фото.Украинское издание "Обозреватель" пишет, что такаякартина стала привычной для Крымского моста. По мнению журналистов, подобныеснимки свидетельствуют о том, что переправа не пользуется популярностью уавтомобилистов.На самом деле большинство подобных снимков делается раноутром или поздно вечером, когда трафик заметно ниже. Выкладывать подобныефотографии и рассуждать о "непопулярности" Крымского моста сталопривычным явлением среди ангажированной украинской блогосферы.Висит одинокая скрепа— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt)Комментаторы опубликованными снимками также не впечатлились."Надо этой Роксолане найти себе мужика уже наконец. Авось не будет шлятьсяпо мостам в пять утра", – написал Нечаев Алексей.В свою очередь Rabinovich Alexander отметил, что в текущемгоду отдохнуть на полуостров приехали шесть миллионов 870 тысяч человек. Этоабсолютный рекорд в новейшей истории Крыма.Сейчас на переправе готовятся к открытию железной дороги.Первые пассажирские поезда должны проследовать по Крымскому мосту в ближайшиенесколько месяцев. Ранее в СМИ появилось расписание рейсов. Согласнораспространенной информации, из Москвы в Симферополь будет ходить двухэтажныйпоезд. Якобы из российской столицы он будет отправляться в 23:44, а в Симферопольприбудет через 35 часов – в 5:10 утра.В "Крымской железной дороге" опубликованныесведения опровергли. "Группы якобы ФГУП "КЖД" в социальных сетях "ВКонтакте" и"Одноклассники" не имеют никакого отношения к предприятию. Единственнымдостоверным источником информации является сайт КЖД", – сообщили в пресс-службепредприятия.