В Сети появились новые фотографии переправы через Керченский пролив. Увиденное вызывает вопросы. Почему на Крымском мосту нет ни единого автомобиля?
В Сети появились новые фотографии переправы через Керченский пролив. Увиденное вызывает вопросы. Почему на Крымском мосту нет ни единого автомобиля?
Новые снимки на своей странице в "Твиттер"
опубликовала пользователь с ником RoksolanaToday&Крым. Себя она называет
жительницей полуострова. Фотографии Крымского моста в ее блоге появляются
периодически.
На опубликованных снимках переправы через Керченский пролив
стоит совершенно пустой. На кадрах не видно ни одного автомобиля. "Висит
одинокая скрепа" – гласит подпись к фото.
Украинское издание "Обозреватель" пишет, что такая
картина стала привычной для Крымского моста. По мнению журналистов, подобные
снимки свидетельствуют о том, что переправа не пользуется популярностью у
автомобилистов.
На самом деле большинство подобных снимков делается рано
утром или поздно вечером, когда трафик заметно ниже. Выкладывать подобные
фотографии и рассуждать о "непопулярности" Крымского моста стало
привычным явлением среди ангажированной украинской блогосферы.
Висит одинокая скрепа
— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt)
Комментаторы опубликованными снимками также не впечатлились.
"Надо этой Роксолане найти себе мужика уже наконец. Авось не будет шляться
по мостам в пять утра", – написал Нечаев Алексей.
В свою очередь Rabinovich Alexander отметил, что в текущем
году отдохнуть на полуостров приехали шесть миллионов 870 тысяч человек. Это
абсолютный рекорд в новейшей истории Крыма.
Сейчас на переправе готовятся к открытию железной дороги.
Первые пассажирские поезда должны проследовать по Крымскому мосту в ближайшие
несколько месяцев. Ранее в СМИ появилось расписание рейсов. Согласно
распространенной информации, из Москвы в Симферополь будет ходить двухэтажный
поезд. Якобы из российской столицы он будет отправляться в 23:44, а в Симферополь
прибудет через 35 часов – в 5:10 утра.
В "Крымской железной дороге" опубликованные
сведения опровергли. "Группы якобы ФГУП "КЖД" в социальных сетях "ВКонтакте" и
"Одноклассники" не имеют никакого отношения к предприятию. Единственным
достоверным источником информации является сайт КЖД", – сообщили в пресс-службе
предприятия.