Матчем в Нэшвилле между местными Предаторз и Калгари Флэймз стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Уступая по ходу встречи в три шайбы, гости сумели добиться победы в овертайме со счетом 6:5.

Матчем в Нэшвилле между местными "Предаторз" и "Калгари Флэймз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Уступая по ходу встречи в три шайбы, гости сумели добиться победы в овертайме со счетом 6:5.В составе победителей дубль оформил Мэттью Ткачук. Голами также отметились Дерек Райан, Расмус Андерссон, Элиас Линдхольм и Алан Кин. У проигравших дубли записали на свой счет Калле Ярнкрок и Остин Уотсон. Еще одна шайба в активе Ника Бонино.Отметим, что "Нэшвилл" вел после второго периода со счетом 4:1, однако не смог довести игру с "Калгари" до победы."Предаторз" занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков. "Калгари" с 16 баллами идет восьмым.